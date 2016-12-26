潭子大成街火災受災戶 到中市府陳情

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台中市潭子區大成街火災受災戶自救會26日到市政府陳情，要求給予受災戶積極關懷與重建協助，市府指出，將共同努力找出正確重建走向，也將依司法程序釐清是否有救災疏失。中央社記者郝雪卿攝 105年12月26日

台中市潭子區大成街火災受災戶自救會今天到市政府陳情，要求給予受災戶積極關懷與重建協助，市府指出，將共同努力找出正確重建走向，也將依司法程序釐清是否有救災疏失。

潭子區大成街9巷3號於11月21日傍晚發生火警，火勢延燒，造成19戶民宅燒毀及1人死亡。受災戶組成自救會，今天到市府廣場前舉白布條陳情抗議，高喊「1戶失火，19戶全毀」、「水源不足，救災不力」等口號。

自救會指出，火警發生後，警消人員雖然於第一時間抵達，但現場消防栓全面失能、火場指揮官調度失當，使得大成街7巷與9巷全面延燒，導致1人死亡、19戶燒毀、超過80人無家可歸的災情。

自救會認為，市府於災後未能給予受災戶必要的積極關懷與重建協助，讓他們感到遺憾與不解。由於當地屬於老舊社區，市府應積極任事，於社區全面加設消防栓，防範災害與不幸事件的再度發生。

台中市政府指出，災後市府立即協助安置，市長林佳龍也指派副市長林依瑩專案負責跨局處資源整合，提供災民關懷與協助。林依瑩今天也帶領各局處代表接見受災戶並討論重建方向。

林依瑩表示，受災戶面臨災後重建，過程辛苦，林佳龍十分關心，持續指示市府各局處務必做好跨局處協助，並符合法令規定的權責範圍內彈性因應，盡全力整合資源。

林依瑩指出，市府雖依法持續提供協助資源，但長期的重建之路仍須靠市府與民間力量一起努力，才能釐清重建走向與災民需求。至於救災方面市府是否有疏失，將依司法程序進一步釐清。1051226

(中央社)