教士隊首名台灣球員 宋文華：形象要顧好
20歲投手宋文華今年加盟聖地牙哥教士，成為教士隊史首名台灣球員，明年將迎接個人首個旅美球季，宋文華預計1月中返美準備，他提到，希望第一年就能拿出好表現，為其他國內好手開路。
平鎮高中今天(26日)在台日高中棒球對抗賽對上大阪明星隊，學長宋文華也獲邀擔任賽前開球嘉賓，他提到，自己目前都和另一名旅美小將林凱威(亞歷桑那響尾蛇)一同在國立體大自主訓練，但因他在秋訓時因壓力太大，返台後被球隊下令不能投球，直到這個月才開始甩毛巾。
雖然經典賽中華隊因徵召不順，投手戰力吃緊，但宋文華透露，自己沒有被徵詢參賽意願，可能無緣參賽，自己也將專心備戰第一個職棒球季，他說：「因為自己是第一個亞洲(業餘)球員，形象要做好，之後才會有越來越多人來(教士隊)。」他也笑說：「只有我一個人太孤單了。」
他預計1月中返美備戰新球季，而今年結束第一個旅美球季的林凱威也以過來人身份給他建議，「他跟我說，第一年不要太急，到後面會很累 ，所以剛開始就慢慢來，不要因為自己狀況好就亂飆球速。」對於語言問題，宋文華也不擔心，他笑說：「環境會逼人改變，到時候不講也不行。」
(中時電子報)
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