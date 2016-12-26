採購案洩密 台鐵、北捷人員遭帶回訊問

我要評比

(16:18更新內文)台北捷運電機處水電廠呂姓職員與交通部台灣鐵路管理局電務段官姓職員，涉嫌將板南線、台北車站LED照明採購標案，洩漏給陳姓女子，再由陳女將資訊提供給廠商，以利得標，新北地檢署檢察官劉文瀚今指揮調查局北部機動站，搜索台鐵局新竹分駐所等5處，約談官男、呂男等10人到案，預計稍晚移送新北地檢複訊。

檢調接獲線報，2人洩漏的標案內容均為2014年間LED照明工程採購案，呂男洩漏的標案金額達2600萬，官男洩漏的2筆標案則分別為160萬與91萬元，陳女取得資訊後，再將消息傳遞給其他欲投標廠商，讓廠商能順利得標，全案將依《刑法》洩密及貪污治罪條例圖利罪等相關規定偵辦。

(中時)