南極死亡地帶 陸大學登山隊登頂最高峰

我要評比

中國大陸中國地質大學登山隊14日成功登頂被稱為「死亡地帶」的南極洲最高峰文森峰；這支登山隊25日6時成功徒步抵達南極點。

綜合新華社、楚天都市報官方微博報導，登山隊克服天氣嚴寒等諸多困難，在白雪皚皚的南極洲成功徒步抵達南極點。南極點徒步時周圍溫度攝氏零下40至60度。

至於南極最高峰文森峰是在約2000公尺的冰床上突起的高山，被稱為「死亡地帶」。

這支登山隊2012年5月從聖母峰起步，利用4年多的時間，完成世界七大洲最高峰的攀登和北極點、南極點徒步穿越的極限探索壯舉。1051226

(中央社)