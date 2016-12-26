高壓鋼瓶倒 噴飛百公尺撞破校園水泥牆

南投縣竹山鎮一家資收場內鋼製高壓氣瓶因傾倒受損，氣瓶噴飛約100公尺遠、12公尺高，掉落國小校園，撞破水泥牆、柱子。中央社記者蕭博陽南投縣攝 105年12月26日

南投縣竹山鎮一家資收場內鋼製高壓氣瓶因傾倒受損，氣瓶噴飛約100公尺遠、12公尺高，掉落國小校園，撞破水泥牆、柱子。

一支鋼製高壓氣瓶上午8時15分飛進竹山鎮延平國小校內，強大力道削掉水泥柱一角，再撞破走廊邊矮牆，最後停在中庭草地，所幸適逢週一，學校舉行週會，學生都在大禮堂，否則若照平常課表，當時應為晨間活動，將有眾多師生在草地、走廊活動，後果不堪設想。

延平國小校長陳榮昌說，全校師生上午在禮堂進行週會，突然聽見「砰」聲巨響，他趕往查看，見一支長約2公尺的氣瓶橫躺中庭草地，擔心可能釋放有毒氣體或爆炸，趕緊通報警消，經判斷無危險性，而附近一家資源回收場業者也進校找氣瓶，並坦承自回收場飛出。

「真是好險」，陳榮昌表示，今天是週一，當時全校師生在禮堂參加週會，所以無造成師生受傷，若是其他上課日，案發時應為晨間活動，多數學生會在草地跳繩，難以想像噴飛的鋼製氣瓶帶來什麼危害，而氣瓶也擦過校內一棵百年樹木，降低衝擊力道。

陳姓資源回收場業者說，場內一台挖土機移動時，不小心碰倒氣瓶，氣瓶嘴疑因撞擊地面損壞，整支氣瓶突然就噴飛，拋物線飛行約100公尺、高度12公尺，掉落延平國小；這支氣瓶透過回收取得，瓶內剩少許惰性氣體，案發後，場內另4支氣瓶已委外運出。1051226

(中央社)