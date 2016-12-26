2004南亞海嘯滿12年 仍有400具遺體身分不明

2004年泰國披披群島一間飯店被海嘯摧毀。(美聯社)

自從2004年南亞發生規模9.5地震並引發大海嘯後，今天已屆滿12周年，但至今在泰國仍有400具遺體仍舊未能辨識出身分。

根據路透社(Reuters)報導，位於泰國南部攀牙府(Phang Nga)省Takua Pa區警監表示，自從2004年以來已通知4,000到5,000名受害者親屬前來認領遺體，但到目前為止仍有四百具遺體的身分無法辨識。

2004年12月26日印度洋發生規模9.15的地震並引發大海嘯，形成史上最規模最大的自然災害之一。泰國、印尼、印度和斯里蘭卡是這起災害中收災最慘重的國家，泰國有5,395人因此喪生，其中約2,000是外籍觀光客。

目前正是泰國的觀光旺季，當年受到海嘯影響的地區現在已經回復，被海水摧毀的地方已經蓋了新的旅館，今年泰國預計外籍旅客將上看3,240萬人。

但批評家認為泰國仍然沒有有效的海嘯警示系統，因為該系統並沒有好好維護，但泰國政府表示該系統狀況良好。

印度新聞雜誌India Today指出，南亞地震的威力相當於2.3萬個廣島原子彈，其規模也是近代史上測到最高的幾次之一。

這起地震在全球造成至少23萬人死亡，其中印尼是各國中受災最慘重的區域，該國有16.7萬人因此喪生，超過50萬棟房屋被沖走，印度也有1.8萬人在這次大災難中身亡。地震引發的海嘯行經超過5,000公里抵達非洲東岸後，仍然有足夠的威力導致居民喪生、房屋被摧毀。

這起海嘯也重創海洋生態，馬爾地夫約16到17個珊瑚礁因為海水入侵到淡水區域，導致這些珊瑚礁受到重創、數十年內可能無法恢復。為了避免類似慘狀再度發生，聯合國將11月5日訂定為全球海嘯意識日。

(中時電子報)