首次遭拒! 川普顧問不願任白宮聯絡主管
美國候任總統川普(Donald Trump)首次遇到了提名被拒絕的情況，其競選團隊高級顧問傑森．米勒（Jason Miller）以家庭因素為由拒就任白官聯絡主任一職。
據美國有線電視新聞網(CNN)報導，川普在23日公布新的白宮政務官名單，任命史派瑟（Sean Spicer）為白宮新聞秘書，同時任命史卡維諾（Dan Scavino）為社群媒體事務主任、希克斯（Hope Hicks）為策略聯絡事務主任、米勒（Jason Miller）為聯絡室主任。
但是其中的聯絡室主任預定人選不願就任，成為了首次拒絕提名人士。米勒表示，將把自己的工作任務交給和黨資深策士、長期擔任共和黨全國委員會首席發言人史派瑟。
米勒在聲明中說，自己的二女兒即將誕生，而現在是參與選舉準備工作以來，難得能陪伴家人的時間。當下感到最重要的應該是家庭，而非開始忙碌於白宮的新工作。
米勒之前為參議員克魯茲的競選團隊工作，後來於今年6月加入川普的競選團隊，擔任川普的高級顧問、團隊發言人等職。
(中時電子報)
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