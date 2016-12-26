還騙孩子有聖誕老人？研究：恐破壞親子關係
每逢聖誕節，父母親通常會對孩子講述「聖誕老人」的神話故事，盼能帶給孩子驚喜。然而，英國2位心理學家指出，「聖誕老人神話」恐破壞親子關係。
據英國《衛報》指出，人們為了應景與樂趣，總在聖誕節時向孩子說「聖誕老人神話」，然而當孩子發現聖誕老人並不是真的時，他們可能會失去對父母的信任感且非常失望。
臨床心理學家、共同研究者Kathy McKay表示，若親子關係特別脆弱時，「聖誕老人神話」恐會是最後一根稻草，「孩子會認為，若父母可以編造謊言這麼久的時間，那還有什麼話是可以相信的？」。
雖然不對孩子說聖誕老人的神話是相當掃興的，但McKay建議父母用更遠觀的角度來看待，「這個謊話未來可能讓孩子的心受傷」。
事實上，這項研究的主要作者、心理學家Chris Boyle卻坦承，若有孩子的話也會繼續玩聖誕老人的故事。但他批判那些用「聖誕老人不給禮物」等威脅話語來懲罰孩子不乖的家長，「有些父母將此作為工具，來控制孩子的行為，這不是最好的教育方式。」。
2位心理學家接著解釋聖誕老人如何成為「全球集體謊言」。他們指出，人類有遵從集體行為的傾向，即使該行為不合邏輯。再者，有許多證據指出，即使是成年人也強烈渴望能逃離現實，「大人總試著回到最天真快樂的童年時光」。
(中時電子報)
文章來源：The Guardian
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