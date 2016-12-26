勞團赴政院抗議 呼籲年金改革傾聽民意

桃園市產業總工會今天赴行政院抗議，認為目前年金改革方向仍是過去的「多繳、少領、延後退」，只會推延年金制度根本的財源問題，呼籲政府和社會大眾一起溝通出好的方案。

桃市產總高舉「年金別修惡，拒絕假改革」的布條表示，目前政策方向，看來和國民黨執政時期一樣，民進黨的年金改革制度不該走過去社會保險的邏輯。

桃市產總表示。勞工對於年金改革從2012年前就有意見，呼籲民進黨在年金政策上不該假改革，應該和勞工、社會大眾溝通出真正好的方案，不要像「砍7天假」一樣，已經確定既定政策，再說要溝通，根本是假溝通。?

桃市產總認為，現今的年金制度保障不足，源自於職業年金的制度設計，他們提出在職業年金下，架設「基礎年金」政策，不分職業別，達到退休條件即可有一定額度的年金，才可確保老年保障不受在職薪資所限縮。1051226

(中央社)