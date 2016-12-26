江蘇、河北兩鋼企被查 兩副省長受處分
新華網26日消息，中共中央政治局常委會12月22日聽取國務院關於江蘇華達鋼鐵有限公司和河北安豐鋼鐵有限公司違法違規行為調查處理工作的彙報，針對調查發現的江蘇華達鋼鐵生產銷售「地條鋼」（指不符國家標準的劣質鋼）、河北安豐鋼鐵未批先建、邊批邊建鋼鐵項目，予以嚴肅查處，對包括兩省副省長在內的相關責任人嚴厲追責問責，並公開通報調查處理結果。
一是責成江蘇、河北兩省政府向國務院作出深刻檢查。
二是給予江蘇省副省長馬秋林行政記過、河北省副省長張傑輝行政警告處分。江蘇、河北兩省分別對111名責任人和27名責任人進行問責。
三是責令江蘇省對全省生產銷售「地條鋼」、新增鋼鐵產能等違法違規行為進行徹底整治；責令河北省限期拆除安豐公司原有全部老舊1000立方公尺以下高爐、100噸以下轉爐。
四是全國公開通報華達公司、安豐公司違法違規行為查處情況。
五是國務院將組織開展對煤炭、鋼鐵、水泥、玻璃等行業落後產能的專項督查和清理整頓。要通過對兩起事件的查處，發揮負面典型警示教育作用，確保去產能和淘汰落後產能工作順利推進。
(旺報)
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