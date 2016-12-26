和家盃邁入61屆 會師隊數人數創新高

排球界年度五大賽事之一、2017年高雄市體育季系列活動，邁入第61屆的和家盃排球錦標賽，明年1月5日起在高雄市舉行，共有284隊、8520人參賽，隊數與人數都創下新高。

高雄市教育局副局長王進焱、體育處處長黃煜、體育會理事長朱文慶、排球委員會主委黃煥永今天出席記者會，宣布本賽事完成全國首項運動賽事logo註冊，用來紀念已故創辦人王和家一生為排球付出。

「和家盃」排球賽為高雄漁民王和家創辦，他在1954年漂流海上、大難不死，獲救後發願興辦排球賽。當年為推廣排球，王和家把漁網變成排球網，送給偏遠貧困學校。

第61屆賽事由高雄市政府教育局、高雄市體育會、中華民國排球協會共同主辦，高雄市體育處協辦、高雄市體育會排球委員會承辦。

本屆參賽隊伍、人數創新高，有來自全國284隊、8520人角逐20組桂冠，更有日本大阪MASAKA媽媽隊12人、香港大學女子排球隊10人參加。1月5日至8日在福誠高中體育館、多功能綜合運動場、及前鎮國中、樂群國小等場地舉行。

高雄市今年7月舉辦亞洲青年(U20)男排賽，有16國、350名選手參賽。體育處表示，扶植在地賽事市場化、運用既有軟硬體優勢辦理國際及全國性賽事，吸引球迷觀賽消費，促進產業發展，是高市持續努力的目標。1051226

(中央社)