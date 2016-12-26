同婚邁向法制化 尤美女漫漫30年長路

立法院今天初審通過民法修正草案增列同性婚姻法源，一路從同性戀的義務辯護律師，走到初審婚姻平權法案，民進黨立委尤美女說，「心情複雜」，這條路走了快30年相當不容易。

從婦女新知成立後，尤美女從事婦女、人權運動超過30年，她回憶30年前參與婦運者不乏同性戀者，但當年是禁忌，職場上只要被發覺是同志，「馬上被開除」，連同志們合夥開餐廳，還發生警察站崗同志餐廳被迫關門，社會長期將同志污名化為吸毒、開轟趴、傳染愛滋等負面形象。

尤美女說，1958年就有女同志到法院要求結婚遭拒，1986年，祁家威是全台灣第一個公開出櫃男同性戀者，祁家威向法院要求結婚被拒，將戰場轉至立法院要求制定法律，接著到法院、聲請釋憲等等，一路走來不曾退卻，而她就是祁家威的義務辯護律師。

接著發生一名國三生葉永誌因性別問題遭霸凌，後來被發現死在校園血泊中，尤美女談起這起事件鉅細靡遺、一度哽咽。

2001年前總統陳水扁成立總統府人權諮詢委員會，尤美女是諮詢委員之一，她說，當時訂立人權基本法明定，不論同性或異性都有組織婚姻家庭的權利還能收養子女，但基本法出了總統府、到了行政院根本過不了，一直沒有送到立法院。

2006年立法院最早提出同性婚姻法草案是民進黨立委蕭美琴，但當時國民黨占國會多數，蕭美琴提案在立法院程序委員會就擋掉，無法排入議程。

2012年同性戀伴侶陳敬學與阿緯就辦理結婚登記遭駁回提起行政訴訟，尤美女說，當時為聲援陳敬學，她提出民法修正草案，將同志議題正式帶到立法院，並排公聽會，等於第一次立法院將同志議題納入正式文書，「往前進了一步」，當時唯一反對就是前法務部長羅瑩雪，且當時的社會氛圍，就是不可能會過。

尤美女表示，2016年新國會組成，社會氛圍完全不同，國民黨、民進黨、時代力量都有提出版本，而且都修民法，上次司法及法制委員會開會，她一度以為真的可以出委員會，「態勢真的會過」。

如今反對最強的是學校家長會團體，讓她很憂心也很沮喪，她問同僚們，難道這幾年台灣的性別教育是空的？有年輕幕僚告訴她，同志大遊行站出來的30歲以下的年輕人，都是受惠於性別平等教育下教出來的孩子，都是「天然平等」，而反對者多半是沒有上過性別平等教育課程者，這才讓她釋懷。

為讓同性婚姻與異性婚姻享有平等權利義務，尤美女不堅持自己的版本，整合朝野立委各版本，聲稱只有「審查會版」沒有「尤美女版」，儘管過程中有人持記者證鬧場、前立委謝啟大也進場批評尤美女，但尤美女冷處理，過程中各方角力，尤美女說，「心情真的很複雜」，但不願透露。

美國有線電視新聞網（CNN）曾報導，台灣有機會將成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，而時代力量立委徐永明私下表示，國會113席立委，尤美女將在歷史上留下紀錄，「她是東方女性代表，謙遜但意志堅定」。1051226

(中央社)