陳鎮湘赴陸發表談話 綠委向張小月檢舉

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民主進步黨籍立法委員李俊俋今天指出，中國國民黨副主席陳鎮湘前往中國大陸與國台辦主任張志軍等人會面並發表談話，卻未經陸委會授權，他當場向陸委會主委張小月提出檢舉。

立法院內政委員會今天邀請行政院大陸委員會主任委員張小月、內政部長葉俊榮等人列席備詢。

陳鎮湘率團訪問北京，23日和張志軍等人進行「兩黨對話交流活動」，會後國共兩黨表示，將繼續堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎，促進兩岸各領域交流合作，努力維護兩岸關係和平發展與台海和平穩定。

雙方表示，支持認同「九二共識」的台灣縣市、鄉鎮和基層社團從事兩岸交流合作，推動兩岸農漁業、中小企業、旅遊業等交流合作，為行銷農漁產品與推廣旅遊產品等提供服務。

李俊俋質詢時指出，陳鎮湘等人與中國大陸發表或簽署政治性協議，質疑已違反兩岸人民關係條例。陳鎮湘是否有獲陸委會授權？張小月表示，沒有；隨後，李俊俋正式向陸委會提出檢舉。

張小月說，雙方不能涉及政治協議，非常同意李俊俋的看法。1051226

(中央社)