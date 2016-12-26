氣體鋼瓶像火箭，射入國小校園！

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氣體鋼瓶，竟然射進竹山鎮延平國小校園！（民眾提供）

氣體鋼瓶，橫越校舍，射破教室走廊鏤空矮牆。（民眾提供）

氣體鋼瓶射入校園，令人驚心，所幸無人受傷！（民眾提供）

南投縣竹山鎮延平國小校園，26日上午突然發出轟隆巨響，一枚氣體鋼瓶有如火箭，穿越校舍、射破走廊鏤空磚矮牆！所幸，因逢周一，當時正是朝會時間，教室周邊沒有學生，鋼瓶也未爆炸，沒有造成任何傷亡。

延平國小校長陳榮昌表示，這枚鋼瓶飛越12公尺高的校舍，撞破矮牆後再彈回，發出巨大聲響；校方擔心發生意外，隨即通報消防局到場處理。

竹山警消人員循線訪查，發現距離學校約100公尺，有一家資源回收場，研判是業者使用挖土機清理回收物時，打斷鋼瓶出口，導致殘留氣體逸出，成為推進力，致使鋼瓶彈飛進校園！意外發生的確實原因，警方正在調查中。

(中時)