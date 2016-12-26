氣體鋼瓶像火箭 射入國小校園
南投縣竹山鎮延平國小校園，26日上午突然發出轟隆巨響，一枚氣體鋼瓶有如火箭，穿越校舍、射破走廊鏤空磚矮牆！所幸，因逢周一，當時正是朝會時間，教室周邊沒有學生，鋼瓶也未爆炸，沒有造成任何傷亡。
延平國小校長陳榮昌表示，這枚鋼瓶飛越12公尺高的校舍，撞破矮牆後再彈回，發出巨大聲響；校方擔心發生意外，隨即通報消防局到場處理。
竹山警消人員循線訪查，發現距離學校約100公尺，有一家資源回收場，研判是業者使用挖土機清理回收物時，打斷鋼瓶出口，導致殘留氣體逸出，成為推進力，致使鋼瓶彈飛進校園！意外發生的確實原因，警方正在調查中。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。