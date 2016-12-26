業者撒鹽取景破壞環境 居民憤怒想封路

大兼廣告製作公司在宜蘭芃芃溫泉區拍廣告時為營造場景，在溪床撒下大量鹽巴，污染環境。當地民代26日說，若上級政府無法體察民意管理，不排除封路，禁止外界進入溫泉區。（大同鄉公所提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 105年12月26日

大兼廣告製作公司在宜蘭芃芃溫泉區拍廣告時為營造場景，在溪床撒下大量鹽巴，污染環境。當地民代今天說，若上級政府無法體察民意管理，不排除封路，禁止外界進入溫泉區。

大兼廣告製作公司24日在大同鄉芃芃溫泉區拍攝影片時，在行水區灑下大量鹽巴，嚴重污染環境。大同鄉長陳成功及當地英士部落民眾聞訊後，大罵惡質公司，欺人太甚。

今天上午，陳成功與大同鄉代表會副主席鐘進財、部落代表等人前往溫泉區進一步會勘，了解環境污染情形。

「請不要在我們傷口上灑鹽了」，陳成功說，芃芃溫泉是鄉內最優美的溫泉秘境，保有最原始的野溪溫泉區，是當地觀光瑰寶；但無奈的是，外來遊客長期到當地遊玩，不只對環境極度不友善，車輛濫闖河床，還隨處烤肉升火，製造大量垃圾，甚至在過年過節的半夜時，燃放鞭炮擾民，種種劣行已讓部落居民種下不滿情緒。這次灑鹽事件，「也只是壓倒駱駝的最後一根稻草而已」。

陳成功表示，芃芃溫泉長期未有人實際管理，成為很多亂象的根源。10年前，雖有相關單位曾作過開發規劃，但後因法令限制無疾而終。鄉公所希望上級主管機關能主動與地方研擬一套可行方案，如此才能杜絕亂象，對部落觀光及環境永續的問題也才是徹底解決之道。

鐘進財表示，宜蘭縣政府是芃芃溫泉的主管機關，這次拍攝申請案凸顯縣府對核定案便宜行事，且事先未知會地方，罔顧原住民權益，等傷害造成後，「當地鄉民永遠是最後一個知情」。

鐘進財呼籲，若上級政府無法體察民意、妥善管理，鄉代表與部落村民將自力救濟，封路禁止外界進入溫泉區，或公告河床為危險區域，禁止進入，違者開罰。1051226

(中央社)