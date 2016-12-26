誰說只有台灣無知？西方新左派的毛澤東崇拜

1968年在法國爆發的「五月風暴」學運中，出現的毛澤東相片與大字報。（網路照片）

此次光復高級中學「納粹事件」，在台灣社會鬧得沸沸揚揚，甚至還引起了國際媒體的強烈關注。此一事件，確實凸顯了台灣人在看待他國苦難歷史問題時所呈現的「無知」態度。然而，對歷史「無知」的又豈止是台灣？由於西方國家本身也是日軍發動太平洋戰爭的直接受害者，所以歐美社會倒是沒有替日本軍國主義平反的聲音存在。

然而，西方卻有相當一部份的新左派人士，將統治中國大陸26年，殘暴手段比起希特勒有過之而無不及，導致7,000萬人民死亡的毛澤東視為偶像，甚至於偉人加以崇拜。在毛澤東誕生123周年的今天，除了檢討台灣與大陸民族主義者的希特勒情節外，也該正視西方新左派份子崇拜毛澤東的問題。畢竟崇拜在大陸犯下「反人類罪」的毛澤東，同樣也是踐踏中國受害者的尊嚴。

在30年代，世界左派青年都將建立完美世界的願望寄託在蘇聯身上，此為西班牙內戰期間由共和國政府出版的海報。(網路照片)

對蘇聯的失望

毛澤東在西方國家得到新左派崇拜的原因，與1968年在美國與西歐國家爆發的「反戰運動」有密切關係。自1917年「十月革命」以來，做為世界第一個共產主義國家的蘇聯，被許多反對帝國主義、殖民主義與資本主義的西方理想主義青年視為在全球主持公平正義的「社會主義祖國」看待。發生於1929年的經濟大蕭條以後，更是讓他們相信共產主義是解除貧富分配不公問題的良方。

伴隨著法西斯義大利與納粹德國的崛起，提倡國際主義與種族平等的蘇聯又普遍被理想主義青年們視為歐洲和平的希望。尤其是在1936年到1939年的西班牙內戰時期，無數來自於歐美的知識青年組織「國際縱隊」到前線參戰，支援左翼的共和政府壓制背後有德國與義大利支持的佛朗哥（Francisco Franco）。對於史達林以殘暴手段整肅政敵的事實，他們一無所知。

即便在發生史達林為了避免兩面作戰，一度與希特勒聯手瓜分波蘭的事件之後，還是有許多左派人士拚了老命的替莫斯科辯護，強調這是為了避免美英與納粹聯手瓜分蘇聯的明智之舉。1941年6月，伴隨著希特勒向蘇聯發起進攻，還有史達林與邱吉爾、羅斯福結盟對抗納粹，西方左派才暫時解決了這個困擾多年的思想問題，團結起來站在同盟國陣營的身後搖旗吶喊。

也確實如這些理想主義者所言，蘇聯紅軍在擊敗納粹德國的過程中扮演了「中流砥柱」的作用。約有80%的德軍精銳部隊，是在東歐戰場上為蘇聯所消滅的。第一支打入柏林的同盟國部隊，也是來自於東面的蘇聯紅軍。這些事蹟都讓西方左派人士相信，唯有信仰共產主義的軍隊，才真的有可能在戰場上戰勝法西斯。

至於蘇聯紅軍在德國與東歐國家屠殺平民，強暴婦女的戰爭罪行，他們通通都閉起眼睛來裝作沒有看到。冷戰爆發以後遭受政府打壓的經驗，更讓西方理想主義青年們相信自己的正義只有透過蘇聯在意識形態上的勝利才能實現。可惜隨著世界局勢由原本只有蘇聯一個共產主義國家，發展成全世界都出現共產主義政權以後，莫斯科在理想主義者心中的形象也發生了極大的改變。

首先是在史達林去世後，繼任的赫魯雪夫積極推動與美國還有北大西洋公約組織會員國的和解，讓歐美左派感覺蘇聯在意識形態上出現了動搖，不再像過去一樣積極推動全世界的共產主義革命。其次，則是蘇聯身為華沙公約國組織的老大哥，也開始以武力干預其附庸國的內政。先是有1956年在波蘭與匈牙利發生反共暴動，接著又是1968年捷克斯洛伐克的「布拉格之春」。

伴隨著比赫魯雪夫更強硬的布里茲涅夫（Leonid Brezhnev）上台，西方左派青年漸漸發現蘇聯的所作所為與納粹德國別無二致。所以在1968年席捲西方世界的「反戰運動」中，左派青年們不僅嚴厲批評帶領自由世界阻止北越入侵南越的美國為「帝國主義」，同時也批判欺負自家社會主義兄弟的蘇聯為崛起中的「霸權主義」。

對蘇聯的徹底失望，又沒有辦法回頭去擁抱美國，最後的結果就是這些左派必須要找一個新的「社會主義祖國」來崇拜。恰巧當時毛澤東領導的中華人民共和國與美國仍處敵對狀態，而且也已經在赫魯雪夫上台後與蘇聯決裂。到了1969年，中國人民解放軍還在珍寶島與蘇聯紅軍大打了出手，於是毛澤東就成為了西方左派們心目中「既反帝，又反霸」的酷炫代名詞。

歐美左派印製的宣傳海報，呼籲全世界的農民與被壓迫民族團結在毛澤東思想之下，上面還用英文寫著「槍桿子出政權」。（網路照片）

為什麼崇拜毛澤東？

西方左派有各種不同的原因崇拜毛澤東，首先是俄國革命與中國革命有本質上的不同。在已經實現工業化的俄羅斯帝國，列寧領導的無產階級革命是以城市裡的勞工為主。而在仍處於農業時代的中國內陸，毛澤東的革命則是以來自農村的民眾為主。兩相比較之下，顯然毛澤東的革命比列寧的革命充滿著更多浪漫主義與理想主義的色彩，讓左派人士想像到劫富濟貧的羅賓漢（Robin Hood）。

也就是在毛澤東的動員下，默默接受地主封建階級壓迫敲詐的農民被武裝組織了起來。他們拿著大刀、紅櫻槍與小米加步槍擊敗了日本侵略者，然後又趕走了做為帝國主義、封建主義與資本主義等「三座大山」的代言人蔣中正，建立了真正屬於人民的中華民國，即中華人民共和國。緊接著，他又以犧牲了自己的親骨肉為代價，幫助由朝鮮勞動階級建立的北韓抵禦「美帝國主義」的侵略。

緊接著，毛澤東在支持北越趕走法國殖民統治者，並且努力統一美國「控制」下的南越政權同時，還與印尼、印度、緬甸、南斯拉夫與埃及等國家聯手推動「不結盟運動」。西方左派尤其欣賞毛澤東想帶領世界弱小民族，在美國與蘇聯之外開闢一個「第三世界」的雄心壯志。更重要的一點，則是毛澤東到死也沒有放棄推動「輸出革命」的路線，完全沒有走「修正主義」路線的問題。

左派們單純的相信，抗戰時代毛澤東在面對日本侵略者的時候，比蔣中正的國民政府更有風骨，更照顧群眾的利益，而且也更不妥協。同樣的，他們也認為毛澤東在面對「西方帝國主義」的時候，展現出了更多的氣概。至少毛澤東是真心想要在第三世界國家推行無產階級革命，而走上「修正主義」與「霸權主義」之路的蘇聯卻不是。

受到1968年「反戰運動」洗禮的港台留學生，也在西方新左派的論述指導下開始質疑港英政府與中華民國政府的教育。尤其是在1971年的「保釣運動」發生後，眾多台灣留學生出於對中華民國軟弱態度的厭惡，將民族復興與統一的期望轉向中華人民共和國，進而成為了「毛派」的信徒。就連台灣獨立運動的支持者，也認為可以透過研究《毛澤東選集》，找到推翻國民黨政府的方法。

這些曾經崇拜過，或者仍然還在崇拜毛澤東的留學生，在解嚴以後回到國內又分別成為了統獨兩大陣營的寫手，激化台灣的藍綠與省籍對立。解鈴還須繫鈴人，伴隨著1976年毛澤東「去見馬克思」（共產黨人用來形容領導人去世的說法）以後，中共在鄧小平領導下走上改革開放的道路，也就是西方左派人士所最不希望看到的「修正主義」路線。

1945年8月，第14航空軍的一批地勤人員前往8路軍駐重慶辦事處與毛澤東會面。站在毛澤東左邊的愛爾德曼（Jack Edelman），因為相信延安是中國唯一的抗日力量而大力支持中共。但是到了晚年，他卻因為鄧小平背離毛澤東路線而與北京當局反目成仇。（網路照片）

毛派在西方的退潮

鄧小平上台後，毛澤東時代的真相伴隨著眾多文革受害者被平反，乃至於所謂「傷痕文學」的產生被公諸於世。許多曾經年幼無知，對毛澤東充滿幻想的左派知識份子瞭解到自己的偶像是與史達林、希特勒還有東條英機齊名的極權領袖與戰爭販子。就算不提毛澤東在「建國前」清洗政敵的殘酷手段，光是鎮壓反革命、反右運動、大躍進運動與文化大革命，就帶給了中國人民無盡的浩劫。

先後撰寫《毛澤東的大饑荒：1958-1962年的中國浩劫史》還有《解放的悲劇：1945-1957年的共黨革命史》兩部作品的荷蘭歷史教授馮克（Frank Dikötter）對毛時代的中共暴行有深刻的研究。他強調，國民政府統治時代監獄裡的囚犯人數從未超過九萬，但是當中共於1950年10月發起以鎮壓前中華民國軍警人員為目標的鎮壓反革命運動時，監獄裡的人數立即上升到了100萬。

馮客進一步指出：「從一開始中共就不確定自己是否有能力控制其征服的國家。因此，中共立刻放手對整個社會使用恐怖和暴力，就像毛澤東40年代初期在黨內進行控制以來一直在做的。在農村，土地改革通過煽動農民推動暴力革命的恐怖手段實施。而在城市，中共則動員工人反對資本家，讓商人、知識分子相互揭發批判和互相迫害，或者是類似蘇聯與東歐國家那般的警察抓捕手段。」

經過毛澤東長達26年的統治，中國人直接或者間接死亡的人數高達7,000萬之多。這個數目不僅超過了希特勒，而且還直逼蘇聯大獨裁者史達林。筆者無意深究史達林、希特勒與毛澤東三人殺人數目字誰比誰多，可以確定的是他們絕對是20世紀人類史上最兇殘的暴君。提到對中國人的殺戮與破壞，毛澤東恐怕還更勝日本人一籌。

除了殘害自己人，毛澤東還打著「輸出革命」的口號去摧殘外國人。殺了柬埔寨人口1/3的赤柬領袖波布，就是毛澤東在海外最後的繼承人與追隨者。不提當年在緬甸、印尼與馬來西亞，還有今天仍在尼泊爾活動的毛派游擊隊，包括伊斯蘭國在內許多的國際恐怖組織，都是毛澤東暴力革命與「人民戰爭」理論的好學生。

如同希特勒一樣，毛澤東帶給中國與世界的禍害是災難性的。不是只有人命的損失，同時還包括了文明的墮落與秩序的破壞。即使在大陸改革開放以後，歐美學術界與知識界已經不像過去那般推崇毛澤東，但是比較起希特勒而言，他的形象在歐美社會仍然沒有被視為「絕對的禁忌」看待。許多年輕人還是不明就理的，把毛澤東與切格瓦拉等共產暴政頭子當成流行文化的符號裝飾看待。

更重要的是，還是有相當數量的極左派西方人把毛澤東當成偶像看待。甚至當鄧小平訪問美國的時候，還有一派信仰毛澤東路線的歐美人士在機場對他大聲抗議。這些崇拜毛澤東的西方人，有些持續充當中華人民共和國在歐美社會的傳聲筒，有些則因為痛恨「修正主義」而與北京當局反目成仇。尤其是1989年鄧小平以戰車鎮壓學生以後，他們還十分積極的支持大陸的民主運動。

1945年8月曾經與來訪重慶的毛澤東合影，大半輩子都支持中國共產黨的前第14航空軍地勤人員愛爾德曼（Jack Edelman），就因為反對鄧小平時代以來大陸推動的一系列「資本主義化」政策，乃至於北京當局監禁劉曉波而拒絕參加去年在北京天安門廣場前舉辦的抗戰勝利70周年閱兵遊行。還有不少著迷毛澤東路線的歐美左派，聲援或參加過台港兩地的「太陽花」學運與「雨傘革命」。

無論他抗日的決心是否堅決，毛澤東終究在第二次世界大戰期間選對了邊與同盟國站在一起。他所領導的8路軍與新4軍，是抗戰末期在中華民國華北與華東淪陷區唯一還有組織，並持續與侵略者交戰的抵抗力量，並且救助了相當數量被擊落的盟軍飛行人員。因此與領導蘇聯打衛國戰爭的史達林一樣，毛澤東無論是在西方還是海峽兩岸，地位都不可能如希特勒般的被徹底否定。

更何況到了今天，海峽兩岸都還有不少右翼人士認為，敢同時與美國還有蘇聯較量的毛澤東，才是真正維持國家領土主權完整，並且帶領中國成為世界強權的「歷史巨人」。這些同時也崇拜希特勒的兩岸極右翼人士，在崇拜毛澤東的問題上居然與西方的新左派人士找到共同點，恐怕也是歷史給他們意想不到的開了一個大玩笑。

就如同希特勒一樣，毛澤東確實是一個強烈的民族主義者。所以看在希望中國或者台灣強大的民族主義者眼中，他確實是一個不可動搖的歷史資產。但是如果從普世價值，甚至從維護中國傳統文化與民眾福祉的角度來看，恐怕毛澤東就是個一無是處的殺人魔。西方新左派向來強調人道主義與普世價值，但是卻特別崇拜毛澤東。其無知的程度，與在台灣崇拜希特勒的高中生是毫無二致的。

(中時電子報)