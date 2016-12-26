追楊冪被打槍？「國民老公」王思聰尷尬大笑
大陸富豪王健林獨子王思聰常因快言快語屢登媒體版面，加上他身分特殊、生活奢華，還被女粉絲封為「國民老公」，而王思聰近日登上節目《小蔥秀》，被主持人提到曾追求過女星楊冪被拒絕，王思聰當下露出尷尬笑容。
王思聰被問到是否曾追求過楊冪，他尷尬無語，王思聰坦言楊冪很有趣、漂亮，也很欣賞她，但自己也不曾與楊冪有近距離接觸，直呼「這是謠言」，他也表示兩人的關係比較像是網友。而談話風格麻辣的王思聰也澄清砲轟楊冪一事，表示自己是「對於她的演技給予評價」，強調不曾批評過楊冪。
(中時電子報)
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