光復納粹風波　學生及家長會長抱屈

光復中學爆發納粹變裝風波，遭社會大眾撻伐，26日學校正常上課，也如期召開教評會，懲處名單將發函國教署，待國教署核可後統一公布。（郭芝函攝）

光復中學爆發納粹變裝風波，令德國、以色列，以及總統府發出譴責，校長程曉銘因此提出辭職，26日送教評會議處，許多學生傳出要聚集操場抗議聲援，不過校方表示，上午學校未舉行升旗典禮，學生們也沒有做相關行動，程曉銘一早巡視各班級，鼓勵大家振奮士氣。

上週五光復中學校慶，以歷史人物為主題進行變裝，竟有某班50位學生化身納粹，以「納粹軍隊以紀律為名以忠誠為信念，卻變成殘暴軍團並開啟世界大戰」口號進場，造成國內外轟動，26日一早學校均照常上課，學生對於這次事件，大多不予置評，有人認為這只是單純藝術創作，校長程曉銘沒必要辭職。

光復中學家長會長劉興藻說，孩子努力設計的表演，只是想表達反戰思想、重視和平，這單純動機，卻被特定人士打壓，將教育與政治牽扯在一塊，摧毀學生的用心與創新，短短幾天，孩子從每天自動早起求知的心態，變成睡不著、爬不起來上學，誠心建議大眾反思。

他認為，台灣人被興師問罪，未清楚真實狀況，就開始打、罵，試問大眾「還要再殘害台灣下一代幼苗嗎？」，歷史就是歷史，歷史的目的是教育下一代，什麼事可以做、什麼是不可以，由古至今太多歷史，記載著誰對不起誰，但大家不能掌控什麼，只能尊重。

參與這次納粹事件、多媒體學程學生說，他們為了這次校慶遊行，每天都留校很晚，甚至借課做道具，就是想在高中生涯唯一特別活動，呈現最好的畫面，但沒想到會發生這麼大的事件，感到很難過。

學生抱屈，網路上很多人也會扮納粹，為什麼只針對學校？只是很用心去做1件事，為什麼外界看不到，真的很心痛，希望光復中學接下來繼續加油。

為遏止其他輿論，讓學生受影響，上午已禁止媒體入校。校方表示，教評會如期召開，懲處名單將發函國教署，待國教署核可後統一公布，目前校長職務由教務主任黃敦煌暫代，一早程曉銘就到各班級鼓勵、安撫學生。未來學校輔導室也將對學生進行心理輔導。

(中時)