奈及利亞419詐騙 刑事局逮6台嫌
刑事局國際刑警科偵破俗稱「奈及利亞419」的戀愛交友詐騙集團。台灣籍2名李姓女子涉嫌與奈及利亞黑人男子「克里斯丁」合謀，由克里斯丁在網路假冒白人帥哥，搭訕多金熟女，李女再分別以英語和被害人溝通詐財。警方逮捕李女等6名台嫌，2名李女均被收押，全案擴大偵辦中。
警方調查，今年2月，新加坡女子來台報案，指她在交友網站認識美國白人帥哥「約翰」，展開網路戀愛，之後約翰稱要前往新加坡定居，和她結婚，要她代收行李包裹，之後謊稱行李被台灣海關扣留，需支付罰金等費用，陸續詐得新台幣1100多萬。
警方查出，打電話給被害女子，自稱台灣物流公司的是42歲李姓婦人，深入追查，發現李女和另名39歲李姓女子，與奈及利亞黑人克里斯丁合組詐騙集團。
黑人先以盜用的白人帥哥照片，在網路搭訕多金熟女取得個資，後續交由2名李女靠流利的英文行騙，被害人遍及東南亞等12國，得手贓款轉由台灣的車手領取。
警方收網逮捕2名李女和4名車手，其中1名提供帳戶的共犯是42歲李姓婦人的丈夫，起出疑似贓款40多萬現金、提款卡、存摺等證物。
2女都辯稱是克里斯丁女友，為愛受他教唆，才配合作案。警方初估他們獲利至少2000萬，2女遭收押後，全案擴大偵辦中。
警方說，這種網路戀愛交友詐騙，最早源自於奈及利亞的詐騙集團，當地法律第419條為詐欺相關條例，因此這類手法俗稱「奈及利亞419」詐騙。
刑事局呼籲，網路交友陷阱多，與外國網友來往應提防對方以甜言蜜語哄騙，避免未曾見面即聽從他人指示匯出款項，尤其近期發現愛情詐騙猖獗，來自國外的來電需嚴加過濾，當網友提出匯款要求應立即提高警覺，尤其對方指定以「西聯匯款」匯至中國、馬來西亞、奈及利亞等地，均為詐騙手法，請民眾切勿上當，遇到類似狀況請撥165反詐騙專線求證。
(中時)
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