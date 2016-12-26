中聖快速復交 陸學者：兩岸關係是關鍵

聖多美普林西比與中華民國斷交5天後，今天就與中國大陸復交。大陸學者認為，2013年時兩岸對外交休兵有共識，如今「甘比亞模式」不再，因為兩岸之間沒有「共同的政治基礎」。

北京清華大學台灣研究院副院長巫永平表示，聖國與台灣斷交及與大陸復交是「台灣方面挑戰『一中』底線的結果」，也就是對總統蔡英文和美國總統當選人川普通電話的回應，大陸「如果不作回應，對國際和國內都說不過去」。

他說，未來台灣必須處理好兩岸關係，才可能保障邦交國。

另一個非洲前友邦甘比亞，2013年與台灣斷交，隔了2年4個月後，大陸才在2016年3月與之復交，這次聖多美普林西比從與台斷交到與大陸復交，相隔僅5天。

巫永平說，這顯示前總統馬英九執政時代，兩岸對外交休兵有共識，所以陸方並沒有立刻與甘比亞建交。

他說，大陸要透過聖多美普林西比事件對台灣傳遞信號，「如果兩岸沒有共同的政治基礎，會糟到什麼程度」。

聖多美普林西比台北時間21日宣布與中華民國斷交，當時大陸外交部強調這是聖國對「一中」原則的體認，但對於大陸是否提供聖國金援、雙方是否會建交並未回應。

以今天大陸外交部長王毅和聖國外長布特流（Urbino Botelho）簽署恢復外交關係的聯合公報來看，大陸在21日不可能不知道要與聖國建交。

上海台灣研究所常務副所長倪永杰對此分析說，大陸方面沒有在聖國與台灣一斷交就與之復交，還隔了5天的「緩衝期」，是希望讓台灣人理解，「大陸盼兩岸和平發展、不搞內耗」，「免得感受到太大衝擊」。

倪永杰說，台灣必須在兩岸關係上提出對現狀缺乏溝通的解決方案，就算不用「九二共識」的名稱，也必須表現出其內涵，否則未來類似聖多美普林西比的例子仍會持續。1051226

(中央社)