陸南部戰區陸軍原副政委陳杰死亡

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據報導，中國大陸南部戰區陸軍原副政治委員陳杰於8月5日因故死亡；早前曾有報導指出，陳杰服食安眠藥自殺。

澎湃新聞網今天在報導中表示，根據人大網25日的消息，由解放軍選出的第12屆全國人民代表大會代表、南部戰區陸軍原副政治委員陳杰，於8月5日因故死亡。

報導表示，陳杰的代表資格自然終止。

報導引述新聞報導指出，陳杰生於1961年，山東滕州人，國防大學軍隊政治工作研究生學歷，軍事學碩士學位，曾任第41集團軍副政委、第42集團軍副政委、第42集團軍政委、南部戰區陸軍副政委等職，少將軍銜。

英文南華早報曾於8月20日報導，陳杰在深圳軍營服食大量安眠藥自殺身亡，當時沒有明確證據顯示陳杰的自殺涉及貪腐問題。

報導引述消息指出，陳杰被視為解放軍的明日之星，原先已獲得晉升，並預定於8月6日公布，即他自殺後1天。

但他自殺後，軍方取消了公布他晉升的消息。

據報導，1997年香港主權轉移時，陳杰曾獲安排來港，負責相關轉移工作。

42軍駐地為大陸廣東省惠州市，軍改後隸屬南部戰區陸軍。1051226

(中央社)