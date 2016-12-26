徐靜蕾難得曬恩愛 低調告白釣出舒淇說話

徐靜蕾和黃立行低調熱戀7年多，卻從未正面認愛。（圖／達志影像）

徐靜蕾罕見秀恩愛，讓粉絲大呼難得。（圖／取材自徐靜蕾IG）

大陸女星徐靜蕾和黃立行的緋聞傳了7年多，甚至一度傳出兩人已結婚，但他們始終沒正面回應，愛得相當低調，而昨（25日）徐靜蕾在社群網站罕見秀恩愛，不只引來網友圍觀，就連好友舒淇也說話了。

徐靜蕾25日在Instagram曬出米妮蛋糕照，寫下「7又4分之一年」，而她2009年因拍攝《杜拉拉升職記》和黃立行爆出戀情，至今剛好7年多，對照兩者重合的時間線，不少網友猜測她在秀恩愛，直呼好難得；而在微博上，她也PO出同張照片，發文稱「愛是時間」，低調告白引來好友舒淇回應「所以珍惜」，兩大女神對愛情長跑似乎都很有感，粉絲見狀便紛紛留言祝她們一定要幸福。

(中時電子報)