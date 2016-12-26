鐵馬騎警現身！瑞芳警添執勤新利器

瑞芳鐵馬警帥氣現身街頭，引起民眾注目。(瑞芳警提供)

今天在新北市瑞芳區的街頭出現員警騎者腳踏車在巡邏及交通疏導，民眾看到這「鐵馬騎警」現身笑稱「很特別！」原來是國際獅子會300B2區肯定警察同仁為民服務勞心、勞力、勞神，特別捐贈腳踏車，讓更具機動性的警力能補強員警的巡邏動線，更可以加強交通疏導，照顧到看不見的角落。

對於國際獅子會300B2區慷慨捐贈腳踏車瑞芳警分局分局長林泰裕表示謝忱，特別感謝國際獅子會300B2區及瑞芳國際獅子會創會會長楊義秋長年關心轄區地方治安及對警方維護治安工作大力支持，等同於為警方加油打氣，對保障市民生活安全助益良多，希望藉有腳踏車來提升警務值勤效率，帶給民眾更好的服務感受。

瑞芳國際獅子會創會會長楊義秋表示，獅子會捐贈腳踏車，協助警方維護治安以及加強交通疏導，相信警察分局全體同仁，必能做好維護治安以及為民服務工作，也祈盼社會更安定，市民更快樂、平安。

(中時)