涉暴力介入農會選舉 前雲縣議員詹捷凱遭聲押獲准

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前雲林縣議員詹捷凱疑以暴力涉入農會選舉。（許素惠翻攝）

雲林縣西螺鎮農會總幹事廖錦富遭人持槍恐嚇，檢方逮捕廖、鍾及謝姓3嫌犯，廖姓主嫌被羈押禁見，經深入調查發現前雲林縣議員詹捷凱亦涉案，疑與農會選舉有關，因而教唆廖等人恐嚇，上午被聲押獲准。

檢察官陳祥薇指揮偵辦廖錦富上月底與妻兒在客廳看電視，3名頭戴面具的男子疑似持刀槍闖進家中，大聲威嚇他不要輕舉妄動，其一人拿出紙條，詳載廖錦富每天行程、接送小孩時間，脅迫他「以後有事要好好合作」等語，離去前並警告他不能報警。

檢警追查，本月5日在一家汽車旅館內逮捕到31歲謝嫌（有毒品前科）、20歲鍾嫌（有強盜前科），起出作案用長刀、面罩及手套等證物。2人坦承廖嫌以1萬元報酬要他們脅迫廖錦富，但不知道恐嚇原因。

檢警追查發現3嫌背後有人唆使，從通聯查出詹捷凱涉有重嫌，上午傳喚到案，詹否認唆使，但涉嫌恐嚇的廖嫌指證歷歷，訊後依違反《農會法》、《刑法》恐嚇危害安全等嫌，有串證、反覆恐嚇、逃亡之虞聲押獲准。

詹捷凱曾任西螺鎮代表會主席，當過一任縣議員，參選本屆雲林縣議員和西螺鎮長均敗北，地方人士了解，可能有意角逐農會理事才鋌而走險。

主任檢察官黃怡華說，廖嫌還涉及砸車，經查是私人財務糾紛，與農會選舉恐嚇無關。

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(中時)