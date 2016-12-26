包庇電玩弊案 李世昌認罪並繳不法所得
高市警三民二分局長李世昌曾任巿警局行政科專勤組長時，收受電玩業者行賄，李收押禁見期滿4個月；高雄地檢署26日將李世昌及擔任白手套的離職警員葉嘉雄依貪汙罪提起公訴，但李、葉繳回犯罪所得585萬元，並咬出當時的組員、小港分局行政組長林振宏涉案，檢方建請法院減輕其刑。
移審庭下午3時召開，法官裁定李世昌120萬元交保，除限制出境外，還要求不得與警職人員見面聯繫；葉嘉雄則是5萬元交保。
檢調偵辦官警包庇電玩弊案，今年8月查出三民二分局長李世昌在2011年擔任專勤組長時曾涉入其中，同月26日將李傳喚到案，漏夜訊問後隔天獲准羈押；檢方指出，擔任李白手套的2名離職警葉嘉雄、彭達明，分別在李曾任三民二分局偵查隊長、鹽埕分局副分局長時共事過，其中彭達明部分另案偵辦。
檢調查指出，李世昌在2010年12月至2013年1月間擔任專勤組長，負責排班取締賭博電玩，電玩業者被取締後，找上李的舊識葉嘉雄、彭達明疏通，透過2人送錢給李世昌，拜託放水不排臨檢或洩漏臨檢時間。
因此，李自2011年3月至2012年11月間，按月收受位在大樹、鳳山、橋頭、阿蓮、岡山、仁武、鳥松、大寮、前鎮、林園、大社、彌陀等區共30家賭博電玩業的賄款，前後收賄21次，李經白手套轉交後，與組員林振宏朋分，包庇放行；李個人總計收賄573萬元，葉男則拿到12萬元，林振宏目前則是檢方偵辦方向，人已收押中。
而檢方清查李世昌及其家屬名下財產，發現自本案犯罪時間的2011年起算3年期間，李男全家財產暴增千萬元，且無法交代來源，檢察官另依貪汙罪規定認定李男來源不明的犯罪所得高達1111萬元，一併建請法院宣告沒收；李強調，不法所得已全數繳回，其餘的錢是家產、贈與，屆時會請家人補強銀行帳戶流通等明細。
(中時)
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