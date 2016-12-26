設置非營利幼兒園 中市教育局會勘評估

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台中市議員邱素貞（前左2）爭取設置非營利幼兒園以減輕家長的負擔，教育局26日前往東區東峰國中與南區崇倫國中會勘，其中東峰國中將於拆除老舊校舍進行重建後，爭取設置經費。中央社記者郝雪卿攝 105年12月26日

台中市議員邱素貞爭取設置非營利幼兒園以減輕家長的負擔，教育局今天前往東區東峰國中與南區崇倫國中會勘，其中東峰國中將於拆除老舊校舍進行重建後，爭取設置經費。

為減輕家長育兒負擔，提供優質、平價教保服務，邱素貞爭取於東區東峰國中及南區崇倫國中，設置非營利幼兒園；教育局專員委員方炳坤今天偕同邱素貞等人前往東峰國中與崇倫國中進行可行性評估會勘。

邱素貞表示，非營利幼兒園收費介於公、私立之間，因收費平價，供不應求，每逢公立幼兒園招生季，不少家長搶破頭，為減輕家庭育兒負擔，她要求市府利用閒置空間，增設公立幼兒園及非營利幼兒園。

方炳坤指出，東峰國中的中道樓將進行老舊校舍拆除重建，市府教育局將向教育部國民及學前教育署爭取納入設置非營利幼兒園整建經費。至於崇倫國中，仍有待校方進行校舍空間調配後，再進一步評估。

方炳坤表示，市府規劃104至107學年度優先於公共化教保服務未達4成且需求量較高區域，設置非營利幼兒園，預計107年台中市將完成11家非營利幼兒園的設置。

目前台中市有五權及三光等兩家非營利幼兒園，學費接近公幼，收托時間比照私立幼兒園，未來學校若有足夠教室，將優先協調學校釋出，以提供家長優質多元公共化教保服務。1051226

(中央社)