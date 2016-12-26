年金方案出爐 軍公教團體：反抗到底

行政院年金改革辦公室公布年金改革藍圖，監督年金改革行動聯盟今天說，這種作法自毀國家的基石公教階層，並且加害肩負國家經濟命脈的勞工朋友，聯盟表達嚴正抗議，並誓言反抗到底。

監督年金改革行動聯盟發布新聞稿表示，根據政府方案，未來公、教保費費率將逐年調高，最高至18%，勞保最高達18.5%，而保險費加退休金提撥費率，合計費率上限為投保薪資的20%。

聯盟質疑，退休金是法定薪水的一部分，高達薪水1/5的提撥率，又要降低所得替代率，最高不得超過70%，此舉為變相減薪，不僅現職者實領變少，退休者更沒有投保保障。

監督年金改革行動聯盟說，年金提早請領者將減額請領，每提早一年則減額給付4%，最高可提早5年申請，這是政府不重視國家產業現況與職業現實困難，堅持65歲天花板，要求所有人齊頭式平等。

試問，若無工傷問題、健康問題，誰會申請早退？公、教、勞的職場環境，並非完全一致，加上政府長期汙衊公、教與部分基層勞工，造成民眾的誤解，使得工作現場更加艱困。

至於政府版本提出年金制度也可延後請領方案，其最高可延後請領5年，每年年金給付將增額4%領取。監督年金改革行動聯盟表示，當政府一再強調公平正義、強調已退者沒有付出只有獲得、吃相難看時，卻提出了延領可增額的考量方案，此無疑是自打嘴巴，且是真正的不公不義。

未來若真實施此案，已退者更被視為厚顏無恥之輩，而加上政府強推此案，更證實了所謂的轉型正義實為徹底不公不義。

此外，在方案中提到以在職15、20、25年的平均薪資來計算所得替代率，更是荒謬已極的計算方法。一方面要請公教警消延領；另一方面又提及用幾年的薪資平均來計算替代率。這些計算公式若不是自打嘴巴，就是精神錯亂。更證明之前的20場年金改革委員會只是掩人耳目、譁眾取寵的假民主。1051226

(中央社)