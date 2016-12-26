同性婚初審 綠盼多溝通藍擬推公投

立法院今初審通過婚姻平權民法修正案。民進黨團幹事長吳秉叡說，盼草案二、三讀前社會多些溝通；國民黨團總召廖國棟說，不排除透過協商讓草案冰凍，甚至實現公投。

立法院司法及法制委員會上午初審通過民法親屬編部分條文修正動議，異性或同性婚姻當事人適用夫妻權利義務的規定，全案須經由朝野協商。

民主進步黨立法院黨團幹事長吳秉叡表示，草案出委員會是之前朝野協商達成的共識，今天會完成初審並不意外；接下來因本會期將結束，最快也要明年4、5月才會處理，希望這段時間社會可以增加溝通，若溝通困難，立法也會有比較多阻礙，若能多瞭解對方意見、多溝通，將來就更有成功的可能性。

國民黨立法院黨團總召廖國棟表示，今天國民黨團履行不阻擋的承諾，但沒有下會期就要三讀這回事，在協商時會非常清楚的表達另一方的意見，若協商是原案往前推動，他絕對不會簽署，到時黨團就必須有所表態，中間也不排除透過協商，讓草案能夠冰凍一段時間，甚至讓公投得到實現的可能。

廖國棟說，他知道民進黨中也有很多人支持專法，但現在有些為難不便表態，當相信進入二、三讀時會被要求表態，未來國民黨團希望能看到法務部提出的專法，政府應要試圖化解對立，而不是看到雙方互相攻訐。

時代力量立法院黨團總召徐永明表示，接下來還充滿不確定，不知道什麼時候會送政黨協商、進入院會二讀，早上朝野黨團對民進黨立委尤美女提出的民法版修正動議，都已達成共識、出委員會。時代力量黨團擬在談話會時建議將本案列入臨時會的討論事項，但最後還是要取決執政黨的態度。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞說，親民黨還是持開放態度，現在既然進入朝野協商，充分討論是需要的，不希望再看到正反兩方支持者出來，這就是對立的產生，造成社會撕裂，應取決出最好的方式，讓社會都能接納。1051226

(中央社)