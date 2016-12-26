新竹高商管樂團 奪全國學生音樂暨鄉土歌謠比賽門票

新竹高商在日前年度學生音樂暨鄉土歌謠比賽，獲得多項團體與個人獎項，校長黃開成（中）對學生們的努力，相當肯定。（郭芝函攝）

年度學生音樂暨鄉土歌謠比賽，新竹高商榮獲多項團體與個人獎項，其中管樂團再度奪下高中職團體B組第1名特優，將代表新竹市參加明年3月的全國賽，校長黃開成表示，新竹高商管樂團，一直是新竹市管樂比賽的常勝軍，同學為呈現比賽的最佳狀況，常利用每天中午、放學、假日及寒暑假課餘時間練習，可謂實至名歸。

個人比賽部分，錢思妤榮獲古箏獨奏高中職B組優等，陳奕如則榮獲阮咸獨奏高中職A組優等，將代表參加全國比賽，銅管五重奏及打擊樂團亦獲得團體組優等，個人組獲得優等獎項的學生分別是林妍安、楊媛源、羅郁祺及陳孟沅，均來自新竹高商管樂團，接受竹商「一人一樂器」特色音樂課的陶養，追逐屬於自己的音樂夢想。

新竹高商管樂團指導老師，也是「一人一樂器」特色音樂課任教老師陳景乾表示，全校所有高一的學生學習吹管樂，樂器由學校免費提供，這項課程計畫的推手是前任校長，現任教育部國教署王承先副署長及前學務主任羅正光先生協助爭取經費及大力支持下，奠定「一人一樂器」，全校吹管樂的多元適性課程基礎，鼓勵有意願有資質，肯辛苦練習的同學加入管樂團。學校提供多元展能舞台，提升新商學子藝術人文深度，邁向全人發展。

新竹高商校長黃開成表示，陳景乾為了落實音樂表演的推廣，讓管樂團同學具備養分，並且能在音樂見解上有更寬廣的國際觀視野，會邀請國外音樂教授蒞校指導，如:美國西西那堤大學音樂系溫瑟爾教授與日本伊藤康英教授以及國內知名大學，如:輔大、東吳、實踐、竹教大等音樂系教授蒞校指導學生精進演奏能力。

另外，每年9月管樂團會在新竹市演藝廳舉辦「新商之夜」演奏會，並且參與多項音樂交流或跨校演出，這些交流或舞台表演經驗都來自指導老師的用心規劃，加上學生辛勤努力的成果，才能讓新竹高商管樂團在每年新竹市的音樂比賽中能夠脫穎而出。非常歡迎具有音樂潛能，願意接受專業帶領的學子加入新竹高商管樂團的行列！

(中時)