天蠍式教練機首飛 強調低成本高性能
德士隆(Textron)集團自製的天蠍式 (Scorpion)偵察/攻擊/教練機的後掠翼改良版，在美國堪薩斯州麥康奈爾空軍基地(McConnell Air Force)完成首飛，德士隆集團可能會以此種改良版再投入美國空軍T-X下世代教練機標案。
全球飛行(Flightglobal)報導，德士隆集團認為現代的戰鬥機雖然性能強大，但是都太過昂貴了，而且多數飛行任務往往只是簡單的巡邏、偵察而已，沒有必要用到高科技機種，應該要有比較價宜又靈活的選擇，天蠍式就為此而生。
天蠍式以低價易製造為設計理念，採用成熟的現有技術為主，因此從設計到生產的進度極快，它在2011年完成圖紙，到2013年12月就完成首飛，全部的研發時間僅19個月，被稱為「世上最經濟實惠的作戰噴射機」。
雖然天蠍式如此便宜，但美國空軍受限於預算，對於慢速攻擊機的需求是以復飛舊型機種的方式解決，並沒有採購這型飛機，使得天蠍式並沒有任何銷售紀錄。因此當美國空軍提出T-X下世代教練機標案時，天蠍式也參與了競標尋求商機。美國空軍對天蠍式的評語是「速度過慢，希望有後掠翼的版本。」
德士隆集團在今年4月開始著手改造天蠍式，最新問世的天蠍式(編號N530TX)機翼明顯多了4度的後掠角。駕駛艙也經過改良，安裝了新式多功能顯示器，電子式節流筏和其他新式航電。德士隆公司說，這是依照客戶要求進行的改裝，顯示了天蠍式的改裝潛力。
目前天蠍式正在通過美國空軍提供「強大飛行試驗計畫」(robust flight test programme)的相關認證，如此一來，要是美國空軍最終沒有購買，德士隆仍然可以用這套認證結果，證明天蠍式攻擊教練機的性能得到美國空軍的核可。
(中時電子報)
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