平溪廢棄物處理場竄火舌 嚇壞附近鄰居

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新北市平溪區靜安路三段１００號前，某私人廢棄物處理場今天下午冒出大火。（消防隊提供）

新北市平溪區靜安路三段１００號前，某私人廢棄物處理場今天下午冒出大火。（消防隊提供）

新北市平溪區靜安路三段100前，某私人廢棄物處理場，今天下午3點時，突然冒出陣陣黑煙，接著竄出火舌，嚇壞附近居民，立即通報警消處理。

當警消趕抵，發現起火點為一旁的挖土機及廢棄物，趕緊灑水滅火，最後在3點52分控制火勢。

(中時)