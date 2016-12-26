蔡詩蕓婚後很孤單 與王陽明畫上等號：有時覺得煩

蔡詩蕓結婚1年，坦言老公因拍戲長時間不在身旁，其實蠻孤單的，更心疼另一半工作上承受的壓力。(中時資料照片)

「最強閃光夫妻檔」蔡詩蕓和王陽明，本月27日就要迎接「紙婚」一周年，辣妻蔡詩蕓接受專訪，大方聊夫妻私下生活，透露升格人妻一年其實「蠻孤單的」，但自己立志當個好老婆，今年周年紀念日，也打算將自己「宅配」到老公身旁，心甘情願以老公為優先。

「王太太」蔡詩蕓接受《蘋果》專訪，表示雖然平常總在社群網站放閃，但其實結婚1年來常覺得孤單，因為老公拍戲長時間不在家，只能想成他去當兵，來自我安慰，而兩人從交往以來，常被畫上等號，她也坦言：「有些時候，會覺得很煩！」，但她近來已轉念，反倒覺得感謝一切，認為跟王陽明在一起，「很多人透過這樣，認識我的音樂，往好的方向去想，我是他的老婆，每天提到他，但當在作品時，明確把他切斷，以作品為主」。

蔡詩蕓透露王陽明目前正在中國橫店拍戲，夫妻倆目前最長紀錄為2個月沒見到面，有時甚至她辦演唱會，老公也不能在身旁見證，她難免落寞，「身為女人的立場，還是希望另一半陪在我身邊」，但堅持這部份自己吸收，覺得身為妻子，是有責任感的，蔡詩蕓想當個好老婆，也因為跟老公同為演藝圈的人，很了解彼此的工作性質，覺得不少女生有了問題，就是去吵去鬧，讓另一半困擾為難，其實不好，「他是沒有選擇的，女生要去體諒對方」。

蔡詩蕓也透露，王陽明中文沒比她好太多，對這次接演古裝戲，其實不太信任自己能做到，曾跟她訴苦壓力大，覺得背不好台詞甚至想放棄，但做太太的她給予的是完全的支持，「如果你不可以，沒有一個人可以」，且心疼老公有時拍戲每天只能睡5小時，因此不要王陽明天天視訊、報備，彼此傳傳簡訊、自拍，就很滿足開心，直呼對彼此很信任。

而在跟老公聚在一起的珍貴日子，蔡詩蕓發揮繼承自老爸的好廚藝，為老公犧牲睡眠不嫌苦，無論王陽明隔天工作多早，她總提早1到1點5小時起床，做他最愛吃的歐姆蛋，老公則擠番茄醬配2片吐司，吃得好滿足，至於長輩是否急抱孫？她則說雙方父母長居海外，思想很陽派，很隨興，所以很幸運沒承接這方面的壓力，夫妻倆打算這1、2年再拚一下事業，「每個階段完成，才去想另一個（生孩子）階段，一切順其自然，反正有好消息我會告訴大家」。

(中時電子報)