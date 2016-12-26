南亞海嘯12年 泰國400遺體身分不明
警方今天表示，2004年造成22萬6000人喪生的南亞海嘯過去12年之後，泰國至今仍有至少400名罹難者身分未能確認。
當年12月26日，規模9.15的地震引發了印度洋海嘯，這是有史以來最嚴重的其中一場天災。
受創最巨的國家包括泰國、印尼、印度及斯里蘭卡，泰國約5395人罹難，其中約有2000名外國觀光客。
泰國南部攀牙府（Phang Nga）塔古巴（TakuaPa）區警局副局長安南德（Anand Boonkerkaew）告訴路透社：「自從2004年那場海嘯以來，政府有關部門共聯絡4000到5000名家屬前來認領遺體。當中約400名罹難者無法辨識。」
目前正是泰國觀光旺季，當年受海嘯影響的大部分地區仍舊照常營業，新建旅館已取代了在海嘯中傾倒的飯店。
泰國預期，今年外國觀光客人數將達創紀錄的3240萬人。
批評人士說，泰國海嘯預警系統仍舊不足，部分原因是沒有適當維護。不過，泰國政府指預警系統狀態良好。（譯者：中央社周慧盈）1051226
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。