酗酒婦阿琴，因為有愛人生再造

員林市阿琴（左二）因為有社會的愛，決定回歸正常的生活。鐘武達攝

曾經酗酒成為社區頭痛人物的阿琴（左二），慈善團體的關懷幫她翻修房屋，也幫她翻轉了人生。鐘武達攝。

獨居的阿琴，曾經是酗酒愛鬧事的社區頭痛人物，不久前，里長江玉堅透過慈善團體幫她翻修遭燒毀多年的房子，她才感動覺悟，決定重生，現在化身環保志工，尋找生命的新價值。

60歲的廖秀琴，住彰化縣員林市浮圳里，婚後育有2男1女，但先生早逝，她因年輕不懂事，沉迷黃湯裡，染上酗酒惡習的她，子女紛紛離去，次子車禍橫死、女兒失聯、長子更因假結婚及縱火燒掉棲身的房子進監獄。

房子沒了，阿琴自暴自棄選擇寄人籬下，幾乎每天都靠著喝酒麻醉自己，她坦言，以前1天24小時都在喝，不僅會睡在「SEVEN的門口」，還時常在社區鬧事。

里長江玉堅屢屢接獲居民投訴，頭痛不已，最後思索認為「她最需要家的關懷」，於是找上衡山人文關懷協會以及慈濟基金會來協助，慈濟師兄姐緊迫盯人誘導戒酒，衡山人文關懷協會出錢出力，幫她將荒廢10年、已經長出大樹的房屋翻修到煥然一新。

結束流離失所的日子，阿琴很感恩，也頓悟了，目前不再喝酒的她，還加入慈濟環保志工。不過，今天她現身說法分享人生，似乎還是沒有十足的信心，脫口說「不知道能不能戒掉酒」，現場一陣哄堂大笑，但大家很快就送上鼓勵「一定可以啦」。

(中時)