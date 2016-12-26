彰縣跨年晚會在北斗 今舉行啟動儀式

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彰化縣副縣長周志中、北斗鎮長楊麗香等為跨年晚會主持啟動儀式。(鐘武達攝)

彰化縣跨年晚會在北斗，遊客將可享受到在地美食。(鐘武達攝)

2016彰化慈善公益歲末聯歡跨年晚會，將在31日晚上6點到2017年元月1日凌晨1點於北斗舉行，副縣長周志中與北斗鎮長楊麗香及歌手蕭煌奇等人今天上午共同主持啟動儀式，盛情邀請全國民眾一起到北斗跨年、看表演、吃美食。

周志中表示，彰化縣今年的跨年晚會延續去年慈善公益主題，在美食重鎮北斗鎮辦理，當天還將表揚16名熱心公益的個人、團體及企業代表，表彰他們熱心公益及服務奉獻的精神。

他說，北斗肉圓全國知名，還有高麗菜飯以及老字號的肉乾等美食，晚會當天將提供民眾免費享用，另外，106年全國中等學校運動會在彰化，吉祥物「吉鹿花」也會現身同歡。周志中強調，為了維護空氣品質，晚會將不施放煙火，改用紙花機，裡面夾放祝福小卡，祝福鄉親新年快樂。

楊麗香表示，希望透過公益慈善晚會，提升彰化縣的知名度並推展北斗鎮的美食及產業，當天活動將提供1萬份北斗美食供現場朋友品嘗。

出席宣傳記者會的歌手蕭煌奇，現場還為北斗美食代言，他說「我最愛吃肉圓了！」「以前來彰化玩，一定到北斗吃肉圓、高麗菜飯，還帶肉干當伴手禮」。

「2016彰化慈善公益歲末聯歡晚會」在北斗鎮地政路146號舉行，參與演出的卡司將有台灣歌壇大姐大白冰冰、金曲歌王蕭煌奇、台語歌王翁立友、知名藝人蔡佳麟、陳思安、陳隨意、謝宜君、愷樂等，精彩可期。

(中時)