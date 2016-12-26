陸與聖國復交 朝野黨團各有解讀
中國大陸今天與聖多美普林西比恢復外交關係。民進黨團及時代力量黨團說，陸方舉動並不會贏得台灣人民支持。國民黨團擔心會有斷交潮；親民黨團認為兩岸需要的是對話。
大陸外交部長王毅26日在北京與聖國外長布特流（Urbino Botelho）會談並簽署「中華人民共和國和聖多美和普林西比民主共和國關於恢復外交關係的聯合公報」。
民主進步黨立法院黨團幹事長吳秉叡表示，再次證明這就是中國大陸的打壓，未來會更嚴峻，希望國人能了解，今天到處打壓台灣生存空間的就是中國大陸，中國大陸這樣做並不會贏得台灣人民支持。
國民黨立法院黨團總召廖國棟指出，最擔心的還是未來骨牌效應的發生，而且可能性非常的高，各種訊息顯示，兩岸緊張關係跟斷交的數量成正比，蔡政府要很務實面對這件事。
時代力量立法院黨團總召徐永明表示，中國大陸最後目標就是要打擊台灣，回歸「一個中國」，但這樣做只會有反效果，首先這讓台灣民眾了解到金錢外交並不值得繼續下去，未來如果中國大陸繼續來挖台灣的邦交國，效用會不會遞減？
徐永明說，這次是中國大陸先挑起改變現狀，國際上會不會覺得未來兩岸衝突發生，「到底是誰在改變現狀、誰是麻煩製造者？」大家都看得很清楚，搞不好都是對岸在做這件事時沒想到的。
親民黨立法院黨團總召李鴻鈞說，兩岸搞金錢外交，受益者絕對是第三國，對兩岸絕對沒好處，盼陸方要看到這種問題。兩岸間最需要的還是對話，不要再用競爭式的金錢外交，對兩岸一點幫助都沒有。1051226
(中央社)
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