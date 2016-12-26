柯文哲稱張榮味黑道說 張麗善：信口開河

台北市長柯文哲今天接受電台訪問，被問到張榮味的來歷，直言「他不是黑道嗎」的話，張榮味的胞妹立委張麗善表示，信口開河，保留法律追訴權。

柯文哲上午接受電台訪問，談到台北農產運銷公司的人事案時，主持人追問「難道你不知道張榮味的來歷嗎」，柯文哲直言「他不是黑道嗎」，此話傳到張榮味的胞妹張麗善耳裡，立刻遭到駁斥。

張麗善說，柯文哲以台北市長的高度，出此言論，簡直是信口開河、含沙射影，毫無事實根據，扭曲誤導，北農人事是農委會為了掌控北農，北市府也想把前朝的人除去，但是自亂陣腳，導致今日後果。

張麗善表示，張榮味曾任雲林縣議會議長、雲林縣長，任內政績各界共睹，對雲林起飛卓有貢獻，更何況沒有前科，也不欺侮弱小，為捍衛兄長清白，對柯文哲言論，保留法律追訴權。1051226

(中央社)