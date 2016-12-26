耶誕不平安 強颱襲菲律賓3死38萬人避難
菲律賓耶誕節不平安，強颱「納坦」今天橫掃菲國多個群島，目前已造成3人死亡，颱風挾帶的狂風豪雨恐威脅人口稠密的菲國首都馬尼拉。
「納坦」（Nock-Ten）昨天在菲國東部加丹杜安尼斯省（Catanduanes）登陸，預料將繼續朝西前進，通過菲國中部，挾帶時速215公里強風。
「詢問報」（Inquirer）網站報導，颱風在艾爾貝省（Albay）造成3人死亡。
艾爾貝省長比查拉（Al Bichara）接受地方電視台專訪表示，有一對夫婦據報死於洪災，另有位老翁則被倒下的圍牆壓死。
根據法新社，民防官員說，有超過38.3萬人被迫撤離家園，還有超過80架國內外航班被迫取消。
菲國多數人口是基督徒，這個異常晚生成的颱風耶誕節來襲，嚴重打亂了當地人過節興致。
菲國氣象局說，納坦目前以時速約20公里，向西北移動，預料今日下午接近馬尼拉。
人口1300萬的馬尼拉在耶誕節翌日異常寧靜，隨著颱風將近，習慣在假日外出尋歡作樂的人都被迫家裡蹲，足不出戶。
民防官員說，颱風挾帶的狂風豪雨恐掠奪馬尼拉，當局已增派搜救船待命，以防河水暴漲。1051226
(中央社)
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