加速老屋都更 行政立法共識訂專法
行政立法政策協調會報今天共識將訂定專法，透過容積與建蔽率獎勵，及減稅誘因，加速危險老屋都市更新，最快29日送行政院會通過。
行政院副發言人張秀禎會後轉述，會中討論內政部提出的「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」，這是一部專法，希望透過容積與建蔽率獎勵，讓危險、耐震評估有疑慮的建築物，與品質不好、沒有電梯的建築物加速改建。
她表示，老舊建築物是指屋齡30年以上，經耐震評估有結構安全之虞，需拆除重建者，或屋齡40年以上且無設置升降設備者。目前屋齡30年以上住宅，全台約有8.6萬棟，以40%比率推算，不符耐震標準約3.4萬棟。
張秀禎表示，根據條例草案，容積獎勵可達到法定容積的1.3倍，內政部並提出，若在條例施行後3年內提出改建計畫，可額外得到10%容積獎勵，因此容積獎勵最高可達法定容積的1.4倍。
她表示，租稅優惠方面，草案為重建後地價稅及房屋稅減半徵收2年；財政部建議，重建前私有土地及合法建築物所有權人持有重建後建築物，在減半徵收2年內若沒有移轉，可以延長減徵期間至再行移轉為止。然而，此條例需要全體所有人同意。
張秀禎表示，政務委員張景森28日將針對草案進行審查，可望在29日行政院後，通過後送立法院審議。1051226
(中央社)
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