空中起酒瘋 醉漢咆哮推空服員
張姓男子昨晚帶酒意搭機回台途中，向空服員要酒喝遭拒，憤而咆哮空服員還動手推對方；班機飛抵高雄，航警登機逮人時，由於機長和空服員不願追究，張男經警方戒護通關離去。
高雄國際航空站航務組昨晚接獲一架從澳門飛往高雄的虎航班機通報，有乘客酒醉在機上與空服員發生口角推擠衝突。
航警局高雄分局獲報派員到機坪等候，待該班機晚降落，即上機瞭解情況。
空服員表示，50歲的張男和太太從澳門搭機返台，上機前已帶些許醉意，上機後張男又向空服要酒喝，空服員拒絕引起張男不滿，憤而當場咆哮並動手推空服員。
機長於是將張男鬧機情況通報機場航管，空服員也將張男帶到機艙最後一排座位安撫，班機隨後平安降落，但張男鬧機行為，被同機乘客拍下PO網上「爆料公社」。
警方上機逮人時，該班機長和機組員卻向航警表示不願追究，張男也深表悔意；警方記錄張男資料後，戒護張男通關離去。
航警局高雄分局表示，若機長認定張男行為已危害飛安，可依民用航空法第119之2條第2款：使用含酒精飲料或藥物，致危害航空器上秩序，處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。1051226
(中央社)
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