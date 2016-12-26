好天氣結束 彭啟明：明日清晨低溫剩13度

氣象達人彭啟明表示，明天清晨受到冷空氣影響，淡水的低溫將降至13-14度。(本報系資料照片/洪錫龍攝)

台灣今年度過了一個溫暖的冬至、聖誕節，今日天氣相當暖和，高溫到達27、28度，不過氣象達人彭啟明提醒，這樣的好天氣從今晚開始將有所變化，明天清，氣溫可能驟降7-8度，淡水低溫將降至13-14度。

彭啟明在臉書上寫到，新一波冷空氣正逐步的南下當中，預計今天晚上開始將會接近北台灣，到了明日清晨會和今天有顯著差異，部分區域的氣溫落差可以到7-8度以上，如今天清晨淡水約有20度，明後天清晨的低溫則可以降到13-14度，即使白天回溫也有限，高溫將不到20度。

彭啟明表示這波冷空氣雖然有點水氣，但還是偏乾冷。氣象局則預報從明天開始到周四雙北、宜花等地將轉為多雲短暫雨的天氣型態。冷空氣預期在周五開始減弱，因此跨年到新年假期將有不錯的天氣，而一直到1月上旬也都會是類似最近幾日的好天氣。

彭啟明說，雖然這波冷空氣的降溫不是特別低，但幅度很大，當習慣了暖暖的冬天，遇到冬天很正常的冷氣團反而更為不適，也提醒民眾要注意自身的健康狀態，適時的增加衣物，敏感族群也要多當心，同時也要注意境外空氣汙染物跟著冷空氣報到。

(中時電子報)