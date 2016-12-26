土豪哥的爸　揚言提告王浩宇

王浩宇議員在臉書貼一張書面聲明，聲明中表示將對王浩宇提告，最後署名者為朱仁才。（取自王浩宇臉書）

日前北市某飯店發生女模死亡案件，經警方調查後，還有若干疑點需釐清，通知全國各入出境海關對「土豪哥」朱家龍實施境管。而桃園市議員王浩宇也曾爆料，土豪哥父親是靠著賣低成本制服，才變有錢。王浩宇今（26）日更在臉書指出，土豪哥朱家龍的父親朱仁才將委託律師，對他(王浩宇)追究民刑事責任。

王浩宇在臉書貼出一張書面聲明，據王浩宇稱是由土豪哥朱家龍的父親朱仁才發給某高中全校師生。

聲明中表示，對於朱家龍之失序舉措，乃個人教子無方，虛心檢討。但二十餘年樹木樹人，嘉惠學子，興隆地方，至今不改初衷。近日新聞事件，係有心人刻意散播，學校辦學績效，絕非以訛傳訛謠言所能抹煞。經過多日沉澱，既然虛心受教不能止謗，故決定承擔，委託律師對於王浩宇議員逾越職責之行為，追究民刑事責任，以捍衛權益。

對此，王浩宇議員在臉書回應，「面對媒體質疑，朱仁才先是發聲明幫兒子背書，把全校師生拖下水，接著對各種質疑避不回應，最後還對提出質疑的人提告，他是否還適任董事長，相信社會自有公評。」

(集團連線報導)