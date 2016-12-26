宜蘭羅東元旦升旗健走 新春摸彩好運來

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宜蘭縣羅東鎮公所將在明年元旦清晨，舉辦升旗健走，除有「便當盒」紀念品之外，還有摸彩活動，獎項豐富。

羅東鎮長林姿妙今天表示，明年元旦升旗暨健走活動將在明年1月1日清晨6時30分，在鎮公所前廣場接受民眾報到，現場發放2000份「便當盒」紀念品，發完為止，隨後舉辦相關慶祝活動。

她說，這次健行活動路線從鎮公所前出發，繞行鎮內主要道路，上午9時回到中山公園廣場後舉辦摸彩活動。摸彩獎項包含32吋液晶電視、冰箱、洗衣機、精美禮品等200多項禮品。

林姿妙表示，希望民眾在當天清晨共襄盛舉，以健康、朝氣的方式迎接新的一年。1051226

(中央社)