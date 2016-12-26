去函8次未改善 葉俊榮：不排除解散婦聯會

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立法院內政委員會10月曾通過臨時提案，要求內政部在3個月主動清查婦聯會地籍資料庫等相關資料；內政部長葉俊榮今天表示，若婦聯會不配合，一切按照程序來走，也不排除解散。

立法院內政委員會今天邀行政院大陸委員會主委張小月、葉俊榮等人列席備詢。內政委員會10月曾通過提案，要求內政部在3個月主動清查婦聯會地籍資料庫等相關資料，若婦聯會仍拒絕提供，將依法處理。

該臨時提案指出，中華民國婦女聯合會為依人民團體法立案的政治團體，依法該會應向內政部申報決算書表、包含決算報告表、收支決算表、資產負債表及財產目錄。但該會7度拒絕提供相關資料，並經內政部予以警告處分。

民主進步黨籍立法委員賴瑞隆今天詢問葉俊榮，個案處理進度？葉俊榮說，內政部一再行文婦聯會，但婦聯會至今仍未辦理，顯見對內政部的要求並沒有配合，21日已再次行文，希望在15天內配合內政部，提供相關資料，如果沒有提供將請會計師查帳。

賴瑞隆追問，若婦聯會仍不配合，是否考慮依照人民團體法解散婦聯會？葉俊榮說，「這都不排除」，一切按照程序來走，也盼婦聯會好好配合。1051226

(中央社)