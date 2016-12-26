阿蓮芭樂國際驗證 外銷品保更上層樓

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高雄芭樂年產量5萬公噸，占全台35%，阿蓮區農會經市府輔導，繼通過產銷履歷、清真認證，近來又率先取得全台第1張GLOBAL G.A.P.的國際驗證，讓水果外銷的品保更上層樓。

受今年接二連三的颱風侵襲影響，國內芭樂產量創新低，市場零售價每台斤持續在新台幣60元到80元不等；但是市場對芭樂需求仍是供不應求。

高市農業局指出，高雄芭樂每年都有上百噸外銷的好成績，訂單年年倍增，海外貿易業者獲悉阿蓮取得Global G.A.P.驗證，是高雄的第1張，也是經由政府機構輔導農會的首張5.0驗證後，讓芭樂外銷市場行情更加看俏。

Global G.A.P.（Global Good Agricultural Practices，全球良好農業規範）是歐洲零售商協會EUREP（Euro-Retailer Produce Working Group）制定，已為各大洲124個國家採用。

農業局說，取得Global G.A.P.驗證，就如同得到1張國際貿易的快速通關券，不但能促進出口，更能提升農業操作的標準化，確保農產品品質。

農業局表示，高雄芭樂曾受阿曼親王讚譽，並外銷到新加坡、馬來西亞、加拿大、杜拜、巴林王國等地，如今再獲認證，更為阿蓮芭樂外銷開展更美好的願景。

農業局長蔡復進允諾透過產業升級，將Global G.A.P.驗證化為行銷利器，為高雄水果開闢更寬廣的世界通路。1051226

(中央社)