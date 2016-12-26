新北三峽女子高樓墜落 送醫不治

我要評比

年約56歲的陳姓女子，今天下午1時40分，在新北市三峽區中正路住處大樓12樓頂墜落在人行道上。右腳疑因墜落過程撞擊異物造成斷肢。陳女傷重，送醫不治。

新北市府消防局表示，三峽區中正路一段今天下午1時40分許，發生女子墜樓案件。附近民眾聽聞巨響，外出查看，發現陳女面部朝下，全身是血趴在地面。

附近居民報警求援，消防救護人員到場後，將陳女緊急送醫。患者陳姓女子為56歲，不明原因從高處墜樓，患者住11樓，疑似12樓墜落。

消防局救護時，患者已經外科OHCA，沒有呼吸、心跳，緊急送往三峽恩主公醫院急救，但她因全身多處骨折且失血過多，經急救後仍傷重不治。1051226

(中央社)