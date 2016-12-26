新聞深喉嚨》蔡總統「三面楚歌」 執政「最長的一日」？

中天新提供

12月26日可能是蔡總統就任之後「最長的一天」，內政，外交與兩岸「三面楚歌」！在內政方面，「婚姻平權」法案初審，正反方各自動員群眾包圍立院，反同陣營數度衝撞立院爆發肢體衝突，甚至轉戰進逼總統府。在外交方面，中國大陸召開天主教大會，數十年來的主教任命權爭議極有可能循「香港模式」與梵諦岡和解，陸梵建交只在須臾間？台梵斷交迫在眉睫？至於在兩岸方面，解放軍「遼寧號」航母戰鬥群首度穿越宮古水道繞行台灣東部，國防部也再度主動發布消息公告共艦方位。

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在上個月底與本月初，解放軍海空軍機兩度繞行台灣東部時，國內外軍事觀察家就一致預言，解放軍水面艦隊突破「第一島鏈」進入台灣東面的日子不遠了。沒想到就在上週末，日本海上自衛隊24日首先發現解放軍航空母艦「遼寧號」為主的航艦編隊，首度經宮古水道穿越第一島鏈。而我方國防部也在26日上午10點發布訊息，說「遼寧號」航母由5艘作戰艦護衛，於25日晚間8點沿我國「東南防空識別區外20海浬」經巴士海峽航行。於26日9點通過屏東鵝鑾鼻南方90海浬(150公里)續向西南航行。值得注意的是，空軍花蓮基地兩架F-16，罕見在25日晚間緊急起飛監控，研判可能是「遼寧號」艦隊在當時可能一度逼近我東部外海。先是水下，接著是空中，再來是水面，解放軍正在以行動將台灣海峽「內海化」，國防部長馮世寬則高喊國軍有能力「獨力」突破解放軍封鎖，是胸有成竹？還是吹哨壯膽？

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上週與我國斷交的聖多美普林西比，已於26日中國大陸建交，但真正令蔡總統頭痛的，恐怕是我國在歐洲僅剩的邦交國梵諦岡。《法廣》報導，梵蒂岡與大陸的建交談判已接近尾聲，雙方有意恢復1951年來中斷的雙邊關係；在主教任命案上，雙方很可能協議採取「越南模式」，即先由北京提議，再交由梵諦岡任命。外交部長李大維上午在立法院表示，這報導是「炒冷飯」，「了無新意」。但他也主動說，真正值得注意的是26日起在北京召開的第9屆中國天主教代表大會，大會結束後所公布的新領導班子才可看出更多的端倪。蔡總統原本26日上午10點排定了出席一項頒獎典禮，11點還要在府內接見，但10點行程臨時改由副總統陳建仁出席，11點接見也臨時推遲。據了解，正是為了緊急開會因應陸梵可能隨時建交的局勢。丟了聖多美普林西比，政府定調是「不搞金錢外交」，要是丟了梵諦岡，又該如何說服國人？

新竹光復中學校慶「納粹cosplay」事件成了國際爭議後餘波盪漾，更像一面「照妖鏡」照出台灣社會多年來許多「假多元之名，行混淆之實」的謬誤。蔡總統帶頭嚴詞譴責之後，民進黨立委跟著怪罪光復中學，教育部砍補助，校長道歉請辭，但別忘了，民進黨自己也曾拿希特勒來拍政黨廣告！而更荒唐的則是駐德代表謝志偉，他在臉書Po文，說：「納粹陰魂就/還在台灣」！「把國旗當圖騰，放大、揮舞、恐嚇或甚至毆打國人，是典型納粹特徴之一！在台演出超過半世紀，仍未下片」。「是誰教出對納粹如此無知的孩子？只有這些孩子錯了嗎？他們某種程度上不也是受害者嗎？退將在台灣對台人怒揮國旗，去中國對習大喜揮雙手…，中正還在紀念，真相還在活埋…唉」！原來搞了半天，都是國民黨的錯？對此,國民黨立委呂玉玲、馬文君26日在立院外交國防委員會批評，謝志偉身為我國駐外使節，在外國拿自己國家的國旗開玩笑，「不知就事論事，凡事只會罵老蔣」，知不知道自己現在是什麼身分？外交部長李大維回答，謝志偉現在的身分是駐外代表，不是教授或電視節目主持人，「我會和他講」。謝志偉你有事嗎？以為搞外交是唱Rap嗎？

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「納粹cosplay」另一個值得探究的面向是，在以色列與德國相繼抗議後，蔡總統帶頭譴責，社會一片撻伐之聲。問題是，類似納粹當年的戰爭罪行，反人類罪行，日本軍國主義也幹了不少。但行政院長林全曾說：「有些慰安婦可能是自願的」；「反課綱」抗爭期間說慰安婦是「性工作者」的學生林致宇，如今甚至擔任課綱審議委員，更別忘了像是洪素珠之類的，針對外省籍老兵的霸凌，在這社會從不曾消失過，甚至被視為理所當然。說穿了，猶太人惹不起，我們就趕緊譴責，日本人強勢，我們不怪罪不譴責，還要緊抱大腿？上行下效，能怪學生們的史觀已經完全錯亂嗎？這難道不是無良政黨政客從不曾停止操作的遺毒？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上8:00-9:00《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨4:00-5:00。

(中時電子報)