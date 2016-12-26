中市每10萬人口犯罪指標發生數 六都降幅最大

台中市長林佳龍強調，市府將全力讓台中的治安躍升到全國各縣市的前段班。（陳世宗攝）

治安重要數據每10萬人口犯罪指標發生數，台中市今年1至11月為269.50件，比去年同期減少62.96件（18.94%），六都中降幅最大；11月台中汽車竊盜、機車竊盜、暴力犯罪、搶奪案及詐欺案發生數也較去年同月減少，顯示治安狀況持續平穩。市長林佳龍表示，未來將持續透過科技辦案、義警、義消及警民合作等措施，不斷強化治安，讓台中躍升全國前段班。

台中市政府今日在台灣大道市政大樓召開治安與公安會報，由市長林佳龍主持，並由市府警察局進行治安工作報告。根據內政部警政署「犯罪指標案類」統計，今年1至11月偵破無被害者犯罪數達1萬2,902件，占全般刑案比率50.53%，破獲數與去年同期相比增加1,282件，增幅11.03%。

林佳龍指出，台中市1至11月每十萬人口犯罪指標發生數不但六都中降幅最大，也是六都最低、全國第二低；而在破案方面，今年7至9月台中市警察局獲得全國甲組第一名；今年1至11月每10萬人口暴力犯罪數、全般竊盜發生數皆為六都最低；詐欺發生數為六都第二低，重大指標犯罪也能快速偵破，展現市府對於治安的重視，員警的表現值得肯定。

各類刑案破獲數方面，台中市今年11月汽車竊盜、機車竊盜、暴力犯罪、搶奪案及詐欺案發生數均較去年同月減少；其中，汽車竊盜案件數較去年同月減少7件、破獲14件，破獲率66.67%，較去年同月上升23.81個百分點；機車竊盜案件數較去年同月減少15件、破獲113件，破獲率122.83%，較去年同月上升48.06個百分點。

林佳龍強調，市府最重視治安，未來警察局將持續強化科技辦案，同時加強義警、義消等警民合作關係，增強治安能量，全力讓台中的治安躍升到全國各縣市的前段班。

(中時)