藍批有同婚專法不敢拿像縮頭烏龜？邱太三動怒
立法院司法法制委員會今審查婚姻平權《民法相關條文修正草案》，國民黨團總召廖國棟到場發言表達反對意見，批評蔡英文總統、行政院長林全沒擔當不敢負責，也嗆法務部明明有專法版本卻不敢拿出來，「像縮頭烏龜」，剛好在台下的法務部長邱太三罕見動怒，特別站起來說「法務部對此要表達嚴重抗議。」
廖國棟表示，社會對同婚議題有很多沉默的多數都不同意，蔡英文政府躲在背後不表態已經失去執政高度，民進黨沒道德勇氣，也對此束手無策，還引發社會動盪無動於衷，「不負責任的執政黨，只敢當影武者，沒擔當沒做為不如下台算了。」
廖國棟呼籲民進黨拿出執政勇氣，傾聽社會大眾的聲音，還沒達到共識前，在這議題造成台灣對立的時候，「反對修民法，支持立專法，交付公投，全民決定，才是負責任的做法。」
邱太三稍早受訪時則表示法務部研擬《同性伴侶法》並未停止，原則上明年二月底前可以送進立法院。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。