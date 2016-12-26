藍批有同婚專法不敢拿像縮頭烏龜？邱太三動怒

立法院司法法制委員會今審查婚姻平權《民法相關條文修正草案》，國民黨團總召廖國棟到場發言表達反對意見，批評蔡英文總統、行政院長林全沒擔當不敢負責，也嗆法務部明明有專法版本卻不敢拿出來，「像縮頭烏龜」，剛好在台下的法務部長邱太三罕見動怒，特別站起來說「法務部對此要表達嚴重抗議。」

廖國棟表示，社會對同婚議題有很多沉默的多數都不同意，蔡英文政府躲在背後不表態已經失去執政高度，民進黨沒道德勇氣，也對此束手無策，還引發社會動盪無動於衷，「不負責任的執政黨，只敢當影武者，沒擔當沒做為不如下台算了。」

廖國棟呼籲民進黨拿出執政勇氣，傾聽社會大眾的聲音，還沒達到共識前，在這議題造成台灣對立的時候，「反對修民法，支持立專法，交付公投，全民決定，才是負責任的做法。」

邱太三稍早受訪時則表示法務部研擬《同性伴侶法》並未停止，原則上明年二月底前可以送進立法院。

(中時)