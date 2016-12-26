南投林管處106年度社區林業補助 開始受理申請
南投林區管理處106年度社區林業補助計畫已經開始受理申請，林務局希望藉由補助推動社區林業計畫，鼓勵在地社區參與生物多樣性保育及發展部落社區生態產業，促成社區參與自然資源保育，發展社區產業，創造保育與經濟雙贏的契機；受理申請至明年元月底截止。
南投林管處表示，社區與周邊自然環境有密不可分的關係，社區林業計畫就是希望透過當地居民與林業機構共同管理的合作模式，輔導社區維護棲地，經營森林環境，並成為分享經營成果的夥伴關係。
近年來南投林管處補助轄內社區團體執行社區林業計畫已達319件，補助近4,000萬元，帶動社區居民從認識自己的社區生態環境開始，投入社區營造，發展社區產業，創造保育與經濟雙贏局面；如埔里鎮的一新社區，推動有機茭白筍栽培，成功維護台灣白魚生存環境，還推動生態旅遊，一舉多得，後續的生態旅遊發展指日可待；詳情可洽南投林區管理處。
(中時)
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